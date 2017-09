De Luxemburgse prins Sébastien heeft maandag de eed afgelegd als officier in het Luxemburgse leger. Hij deed dat ten overstaan van zijn ouders groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa in het groothertogelijk kasteel in Colmar-Berg.

Prins Sébastien heeft vorige maand zijn officiersopleiding afgerond op de Britse militaire academie Sandhurst, waar hij onder meer studeerde met de Jordaanse kroonprins Hoessein en prins Joseph Wenzel van Liechtenstein.

Naast zijn ouders waren ook de Luxembourgse staatssecretaris van Defensie, Francine Closener, en de stafchef van het leger, generaal Romain Mancinelli aanwezig bij de eedaflegging.