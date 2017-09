JOHOR BAHRU – De sultan van Johor, de zuidelijkste deelstaat van Maleisië, heeft dinsdag een decreet uitgevaardigd waarin hij bepaalt dat hij in het Engels voortaan aangesproken moet worden met ‘Uwe majesteit’. In verwijzingen naar de sultan is het ‘Zijne Majesteit’. Dat heeft president van de kroonraad bekendgemaakt.

Tot nu toe was sultan Ibrahim, schoonvader van Dennis Muhammad Abdullah (voorheen Dennis Verbaas) uit Lisse, slechts ‘koninklijke hoogheid’. De sultana, Raja Zaritth Sofia, krijgt ‘majesteit’ als nieuwe aanspreektitel. De sultan baseert zijn besluit op de grondwet van Johor uit 1895.

Bezoekers hoeven overigens niet de hele tijd ‘majesteit’ te zeggen. Het Engelse ‘sir’ of ‘Madam’ mag ook, evenals het Maleisische ‘tuanku’. Dat laatste is in elk geval veel korter dan de volledige aanspreekvorm in het Maleis: ‘Duli Yang Maha Mulia’.