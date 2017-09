STOCKHOLM – De Zweedse kroonprinses Victoria is begonnen aan haar uitgebreide wandeltournee door Zweden. Met de wandeltochten door verschillende delen van het land wil de troonopvolgster een goed beeld krijgen van de verscheidenheid van het Zweedse landschap en de impact die mensen daar hebben op de natuur.

De eerste wandeling stond zaterdag gepland in Västergotland, waarvan Victoria de hertogin is. De kroonprinses bezocht in het uitgestrekte gebied onder meer het klooster van Varnhem en volgde een deel van de pelgrimsroute langs de tafelberg Billingen. De tocht eindigde bij het Hornborgasjön-meer.

De wandelroutes die de prinses loopt, worden grotendeels uitgestippeld door provinciale besturen en lokale verenigingen. Victoria hoopt met haar wandelreizen ook recreatie in de buitenlucht en beweging in het algemeen te bevorderen.