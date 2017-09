De wekker ging donderdag al vroeg voor koning Filip. Om 05.00 uur stond de Koning van België al op de Vroegmarkt Mabru, de groothandelsmarkt van Brussel.

Met zijn rondgang langs de verschillende marktkramen wilde Filip de marktkooplui die ’s nachts werken een hart onder de riem steken, meldt Belga. De handelaars waardeerden het dat de koning voor hen vroeg uit de veren was. “Een heel speciaal moment”, zei Laurent Nys, directeur van Mabru. “We zijn erg blij, want het is belangrijk voor ons dat de koning ons werk, ons nachtwerk, erkenning geeft.”

Hoewel koning Filip vroeg op moest, genoot hij volgens Belga zichtbaar van zijn marktbezoek. Filip begon zijn wandeling over de markt bij de bloemenmarkt en liep vervolgens over de voedselafdeling. Bij een fruitkraam proefde Filip aardbeien en frambozen. De koning liep ook langs de vlees- en visafdeling en sloot zijn rondgang af in het cafetaria van de Vroegmarkt. Daar ontbeet Filip met enkele werknemers van Mabru.