KOPENHAGEN/ROME – Koningin Margrethe van Denemarken verblijdt Italië dit najaar met een bezoek. De vorstin bezoekt van 26 tot 29 oktober Rome en het historische stadje Tarquinia. In de Italiaanse hoofdstad geeft ze het startsein voor een archeologische opgraving op het Forum Romanum.

Volgens de Deense ambassade in Italië gaat het om de meest prestigieuze opgraving ooit waaraan Deense archeologen hebben meegewerkt. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Carlsberg Foundation, een fonds van de Deense bierbrouwer Carlsberg ter bevordering van wetenschap en cultuur.

Archeologie ligt de 77-jarige Margrethe na aan het hart. In haar jonge jaren nam ze de troffel en het kwastje zelf ter hand in Centraal-Italië, waar ze in de jaren vijftig meehielp bij opgravingen naar resten van de Etrusken. Nu keert de koningin terug naar dit gebied om een kijkje te nemen bij de Etruskische necropolis in de stad Tarquinia, die door UNESCO is uitgeroepen tot werelderfgoed.

Andere programmapunten zijn een bezoek aan het Deense culturele instituut Accademia di Danimarca, een lunch met de Italiaanse president Sergio Mattarella en een bezoek aan enkele historische monumenten in Rome.