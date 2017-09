MOSKOU – Koning Salman van Saudi-Arabië brengt volgende maand een bezoek aan Rusland. Het bezoek moet plaatsvinden van 4 tot en met 7 oktober, meldt Reuters.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov bevestigde het aanstaande bezoek, waarover al weken geruchten gaan, maar dat nooit werd bevestigd door het Saudische hof. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, was begin deze maand nog te gast bij de Saudische koning. Na zijn bezoek had hij het ook al over de komst van Salman naar Rusland.

Tijdens zijn bezoek aan Rusland zal Salman hoogstwaarschijnlijk spreken met de Russische president Vladimir Poetin. De twee hadden afgelopen zomer al telefonisch contact. Ze spraken toen onder meer over oplossingen voor conflicten in het Midden-Oosten, waaronder de ruzie tussen Qatar en verschillende Arabische landen.