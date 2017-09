Deense kroonprins bezoekt Lego-les in Peking

PEKING – De Deense kroonprins Frederik reist deze week langs verschillende steden in China om de banden tussen het Aziatische land en Denemarken aan te halen. In Peking ging Frederik op bezoek bij de Tsinghua universiteit waar het Deense speelgoedbedrijf Lego een onderzoek uitvoert naar spelend leren.

Frederik ontmoette een groep Chinese schoolkinderen die les krijgen met de Legostenen in de hoop dat dat hun creativiteit en leervermogen stimuleert. De prins was volgens Deense media erg enthousiast over het onderzoek.

De kroonprins is tot en met 26 september in China.