De Japanse prins Akishino is maandag op het vliegtuig gestapt richting Chili. De jongste zoon van keizer Akihito reist met zijn vrouw prinses Kiko tien dagen door het Zuid-Amerikaanse land. Het bezoek staat in het teken van de handelsrelaties tussen Japan en Chili, die 120 jaar teruggaan.

Akishino en Kiko worden dinsdagmiddag (lokale tijd) verwacht in de Chileense hoofdstad Santiago. Daar staat volgens Kyodo onder meer een ontmoeting met de Japanse gemeenschap op de agenda. Woensdag worden de prins en prinses door president Michelle Bachelet officieel welkom geheten in Chili.

Akishino en Kiko reizen af naar onder meer Valparaiso en Puerto Varas. In Valparaiso, de grootste havenstad van het land, bekijkt het echtpaar hoe tsunami’s in Chili worden geobserveerd, in Puerto Varas bezoeken de prins en prinses een zalmkwekerij.

Het paar wordt op 4 oktober weer in Japan verwacht.