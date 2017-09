KOPENHAGEN – Prinses Alexandra heeft een nieuwe vriend, graaf Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Dat meldt het Deense weekblad Billed Bladet in de editie van deze week. “We zijn heel, heel gelukkig. Het voelt heel goed”, citeerde het blad de graaf en hofjachtmeester van Alexandra’s tante de Deense koningin Margrethe.

Prinses Alexandra (46) is de oudste dochter van prinses Benedikte en de eerder dit jaar overleden prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. In mei maakte ze bekend dat er einde was gekomen aan haar huwelijk met graaf Jefferson von Pfeil und Klein-Ellguth met wie ze in 1998 op het koninklijk vakantieverblijf Gråsten Slot was getrouwd.

Graaf Michael heeft ook al een huwelijk achter de rug. Vorig jaar scheidde hij van zijn vrouw Caroline Søeborg. De graaf beheert sinds 1994 Egeskov Slot op Funen en heeft er een toeristische topattractie van gemaakt. Koningin Margrethe gaf hem in 2006 de eretitel van Hofjægermester, die traditioneel aan adellijke grootgrondbezitters wordt verleend.