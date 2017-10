BRUSSEL – Onder grote persbelangstelling heeft koning Filip maandag het evenement Young Talent in Action geopend in de gebouwen van het museum voor schone kunsten Bozar in Brussel. Het eendaags congres van werkgeversfederatie VBO met 2000 deelnemers wil jongeren in contact brengen met het bedrijfsleven en de toegang tot werk vergemakkelijken.

“In België zijn er op dit moment maar liefst 127.000 openstaande vacatures, wat een record is”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het VBO tegen persbureau Belga. “Daarmee staan we op de weinig benijdenswaardige eerste plaats in Europa. In 2015 stelde het VBO zich als doel om de jongerenwerkloosheid met een kwart te doen dalen. Toen zaten 88.000 jongeren zonder werk. Vandaag zijn ze nog met ongeveer 74.000. Die daling is positief, maar we zijn er nog lang niet.”

Koning Filip ging onder meer in gesprek met jongeren die deelnamen aan Young Talent in Action. Foto’s van de bijeenkomst staan op de Facebookpagina van het Belgische hof. “Meer jongeren aan het werk krijgen, is een uitdaging die iedereen aangaat. Het economisch en maatschappelijk belang hiervan kan nooit overdreven worden. Als elke betrokken actor zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we snel tot resultaten komen” aldus Pieter Timmermans van het VBO.

De aanwezigheid van Filip werd erg op prijs gesteld. “De koning is met veel interesse voor ons thema met een beperkte groep jongeren in gesprek gegaan over de relatie onderwijs-arbeidsmarkt”, zei voorzitter Bernard Gilliot. “Met zijn aanwezigheid onderstreept hij het belang van onze focus op jeugdwerkgelegenheid.”