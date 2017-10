OSLO – Koning Harald van Noorwegen het heeft nieuwe parlementaire jaar van dat land geopend. Dat gebeurde in de Storting, zoals het parlement in het Noors heet.

Harald opende het parlementaire jaar met een troonrede. Daarna wenste hij de 169 afgevaardigden veel wijsheid bij hun werkzaamheden.

Bij de ceremonie waren ook koningin Sonja en kroonprins Haakon aanwezig. De koning komt normaal gesproken slechts een keer paar jaar naar het parlement en dat is op de eerste maandag van oktober om de troonrede uit te spreken. Vanwege de verkiezingen in september werd de opening van het parlementaire jaar een week later gehouden.