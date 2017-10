De Deense kroonprins Frederik en zijn echtgenote Mary hebben donderdag hun bezoek aan Japan afgesloten met een diner waarin stil werd gestaan bij het 150-jarig jubileum van de betrekkingen tussen beide landen.

Beide landen onderhouden sinds 1867 betrekkingen met elkaar en tekenden donderdag een document die deze banden bevestigen. Daarna werd tijdens een receptie door alle aanwezigen het glas geheven.

Eerder op de dag bezocht het stel onder andere nog een voedingsfabriek, een kinderziekenhuis en een school waar het van origine Deense speelgoed Lego als leermiddel wordt gebruikt.

Het Deense kroonprinselijk paar was sinds zondag in Japan. Frederik en Mary bezochten Japan in het kader van 150 jaar Deens-Japanse betrekkingen. Ze brachten onder meer een bezoek aan keizer Akihito en diens echtgenote Michiko. Het Japanse kroonprinselijk Naruhito en zijn vrouw Masako had ook een ontmoeting met Frederik en Mary.