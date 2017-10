Hotels in de oude stad van Bangkok, de thuisbasis van backpackers en een enclave voor buitenlandse toeristen, zijn zo goed als volgeboekt ter gelegenheid van de crematie van koning Bhumibol volgende week.

De plechtigheden rond de crematie van koning Bhumibol zullen volgende week vijf dagen duren. De meeste handelingen gebeuren in het Grand Palace en op het koninklijke veld Sanam Luang, een openbaar plein in de historische wijk. De koning overleed op 13 oktober vorig jaar na zeven decennia op de troon gezeten te hebben.

Ongeveer 250.000 rouwenden zullen naar verwachting de ceremonies bijwonen, die worden gehouden in speciaal voor de gelegenheid gebouwde goudkleurige paviljoens. 26 en 27 oktober zijn uitgeroepen tot nationale vrije dagen.

“We zijn volgeboekt tijdens de koninklijke crematie’’, zei Preechaya Amngeun, gastheer bij de Ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai, onderdeel van de Franse hotelgroep Accor. ,,Ongeveer 80 procent van de gasten die we hebben zijn Thai. De andere 20 procent zijn buitenlandse toeristen.’’

De Thaise toeristische sector is goed is voor 12 procent van het bruto binnenlands product. Het is een positieve factor in een strubbelende economie waaronder het land gebukt gaat sinds de staatsgreep van 2014.