Binnenkort verschijnt het eerste in een nieuwe serie boekjes met koninklijke biografieën in een notendop, geschreven door Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsten.

De hardcover-boekjes van 10 x 15 cm kosten slechts € 4,95 per stuk en zijn dus ideaal om te verzamelen. Ook leuk als cadeau! Het eerste Kroonjuweel is de biografie van koning Willem-Alexander, en zal nog gevolgd worden door boekjes over onder anderen koningin Máxima, de drie prinsessen en prinses Beatrix.

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie!