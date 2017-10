BANDAR SERI BEGAWAN – Prins Charles en echtgenote Camilla maken tijdens hun rondreis door Zuid-Oost Azië een kort ingelast uitstapje naar Brunei. Dat is vrijdag bekendgemaakt in Bandar Seri Begawan, de hoofdstad van het op het eiland Borneo gelegen sultanaat.

Charles en Camilla beginnen eind deze maand in Singapore aan een elfdaagse trip die hen ook naar Maleisië en India voert. De tussenstop in Brunei is makkelijk in te passen omdat het paar al naar de eveneens op Borneo gelegen Maleisische deelstaat Sarawak gaat.

Aanleiding voor het bliksembezoek aan Brunei is het gouden regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah. Charles en Camilla gebruiken de gelegenheid om hem persoonlijk te feliciteren, hetgeen begin deze maand namens koningin Elizabeth ook al is gedaan door Charles’ jongere broer prins Edward. Die woonde de uitgebreide feestelijkheden rond het jubileum bij.