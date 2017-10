BANGKOK – Thailand heeft donderdag afscheid genomen van koning Bhumibol, die vorig jaar op 88-jarige leeftijd stierf. In het zwart geklede Thai toonden in Bangkok massaal hun respect en medeleven. Functionarissen vertelden dat honderdduizenden mensen waren afgekomen op de plek waar de crematie plaatsvond.

De autoriteiten hadden omgerekend zo’n 77 miljoen euro uitgetrokken voor de dagenlange plechtigheden rond de crematieceremonie, die donderdag plaatsvond op het Sanam Luang-plein. Daar bevond zich het ruim 50 meter hoge koninklijke crematorium. Ook koningin Máxima bezocht de crematie.

Thaise bewonderaars van de koning hadden in sommige gevallen de nacht doorgebracht op straat om een goede plaats te bemachtigen in de buurt van het paleis. Een 61-jarige vrouw vertelde Reuters een tocht van 750 kilometer achter de rug te hebben. Ze vertrok midden september van huis om de crematie te kunnen bijwonen.

“Ik heb een enorm eind gelopen. Al mijn teennagels zijn uitgevallen”, vertelde de vrouw, die geen spijt had van haar reis. “Dit is het minste wat we kunnen doen om hem te bedanken.”