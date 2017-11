ADDIS ABEBA – Het Noorse kroonprinselijk paar heeft woensdag in Addis Abeba aandacht besteed aan gezondheidszorg en landbouw, twee terreinen waarop Noorwegen nauw samenwerkt met Ethiopië. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit brengen een driedaags officieel bezoek aan het Afrikaanse land.

Mette-Marit opende aan het begin van de dag in het Alert Center een conferentie over gezondheid, onderzoek en hoger onderwijs. Internationale samenwerking op het gebied van vaccinprogramma’s en epidemische ziekten was een belangrijk thema van het programma.

Dat de bijeenkomst werd gehouden in het Alert Center was geen toeval. Het centrum is pionier in plastische chirurgie in Ethiopië, en is ook het nationale centrum voor handchirurgie. De specialisten voeren hier onder andere reconstructies uit naar aanleiding van verwondingen veroorzaakt door ziekten als kanker en lepra. Het kroonprinselijk paar kreeg een korte rondleiding op een door Noorwegen ondersteunde afdeling van Alert.

Koffieceremonie

Noorwegen helpt Ethiopië ook met de ontwikkeling van ‘klimaatslimme’ landbouw, schone energie en verminderde ontbossing. Belangrijk want ongeveer tachtig procent van de bevolking bestaat uit boeren en het Afrikaanse land is tegelijkertijd erg kwetsbaar voor klimaatverandering. Haakon en Mette-Marit bezochten het Sustainable Land Management Project, waar zij tijdens een traditionele koffieceremonie met lokale boeren spraken over hun werk en uitdagingen.

Op de agenda woensdag stonden ook gesprekken over de mensenrechten in Ethiopië en over de ontwikkeling van de koffieteelt. Ook hier heeft Noorwegen als land waar het koffieverbruik erg hoog is – bijna tien kilo koffie per inwoner, volgens de International Coffee Organization: alleen Finland drinkt nog meer koffie – een belang. Het bedrijf Nordic Approach helpt de kwaliteit van de bonen te verbeteren waardoor de Ethiopische boeren een hogere opbrengst hebben.