MUMBAI – Het Belgische koningspaar is op de laatste dag van het staatsbezoek aan India ingewijd in de beginselen van het op het subcontinent razend populaire cricket. In Mumbia waagden koning Filip en koningin Mathilde zich na een introductie van een trainer aan het spel.

Filip bleek opvallend vaardig, zo meldde Het Nieuwsblad vrijdag. Hij sloeg geen enkele keer naast, ook niet toen zijn echtgenote Mathilde de bal toewierp. De koning verzekerde de meegereisde Belgische media dat hij voorafgaand aan het staatsbezoek niet stiekem thuis had geoefend. Maar hij speelde tennis en hockey en de technieken daarvan vond hij terug in cricket.

Filip kende niet eens de spelregels, gaf hij toe. Die zijn behoorlijk ingewikkeld, vond Mathilde. Zij speelde op gevoel, alsof het tennis was, een van haar favoriete sporten.