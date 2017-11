De doop van prins Gabriel zal anders worden dan voorgaande doopceremonieën van de Zweedse koninklijke familie. Nadat bekend werd dat de Zweedse aartsbisschop verstek moet laten gaan, heeft het hof nog een verandering doorgevoerd.

Na de doop van de jongste zoon van prinses Sofia en prins Carl Philip loopt de koninklijke familie via een andere weg van de kasteelkerk naar slot Drottningholm waar de receptie ia. Het is een vrij lange wandeling en dat gaf het publiek langs de route om naar de royals te zwaaien en ze goed te kunnen zien. Nu wordt er echter voor een kortere route gekozen waarbij er minder te zien is voor de belangstellenden.

Volgens het hof is er een logische verklaring voor de routewijziging. Omdat het winter is, is het te koud om het hele stuk te lopen. Dat de wandeling nooit eerder is ingekort heeft volgens het hof te maken met het simpele feit dat eerdere doopplechtigheden nooit in de winter hebben plaatsgevonden.

Overigens kan Antje Jackelén, de aartsbisschop van Uppsala de doop niet verrichten omdat zij op dienstreis is. Anders Wejryd, de vorige aartsbisschop, neemt nu de honneurs waar.