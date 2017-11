Koningin Margrethe van Denemarken is officieel begonnen aan haar staatsbezoek aan Ghana. Het is de eerste keer dat ze het West-Afrikaanse land bezoekt. Het is alweer het 53e staatsbezoek dat de vorstin aflegt.

Nadat ze woensdag in de hoofdstad Accra was aangekomen, had Margrethe een ontmoeting met vicepresident Mahamudu Bawumia. Donderdagochtend sprak ze met president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Op de eerste dag van het staatsbezoek staan er diverse excursies gepland. Zo brengt ze een bezoek aan Osu, een zakencentrum in de hoofdstad Accra. Verder ontmoet ze enkele lokale stamvorsten en bezoekt ze het kasteel van Osu.

Het staatsbezoek van Margrethe duurt tot en met zaterdag. Het thema van het bezoek is van hulp naar handel en moet de economische banden tussen Denemarken en Ghana bevorderen.