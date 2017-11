De Japanse prins Akishino is jarig. De tweede zoon van keizer Akihito en keizerin Michiko viert donderdag zijn 52e verjaardag. Vorige week opende hij met prinses Laurentien en zijn echtgenote Kiko de nieuwe Omotemonbashi, de brug die de voormalige Nederlandse handelspost Dejima symbolisch verbindt met Nagasaki.

De jarige Japanse prins Akishino krijgt een nieuwe titel bij de toekomstige troonswisseling in Japan. Akishino wordt eerste in de lijn van troonopvolging als zijn vader keizer Akihito aftreedt ten gunste van kroonprins Naruhito.

Akishino zei op een persconferentie voorafgaande aan zijn verjaardag dat hij opgelucht is dat in Japan afgelopen zomer een wet is aangenomen die het mogelijk maakt dat zijn vader, die volgende maand 84 jaar wordt, troonsafstand kan doen. ”Ik hoop dat mijn vader en moeder tijd krijgen om te ontspannen”, zei Akishino.

Nieuwe keizer

Akishino zei volgens Japan Times ook dat keizer Akihito met de abdicatie al zijn publieke taken zal overdragen aan Naruhito. Daarmee is het onmogelijk dat er onduidelijkheid kan bestaan over de rolverdeling tussen de oude en de nieuwe keizer. Japan heeft nu eenmaal geen ervaring met gepensioneerde keizers, vandaar dat er zorgen zijn over de autoriteit van keizer Akihito na zijn aftreden.

Over zijn eigen nieuwe rol als toekomstig troonopvolger zegt Akishino: ”Het is een unieke situatie. Ik veronderstel dat mijn nieuwe plichten gepaard gaan met vallen en opstaan.” Akishino zegt dat hij zoveel mogelijk taken van kroonprins Naruhito op zich zal nemen. Wie zijn eigen huidige taken over zal nemen, is nog niet bekend. Daarover moet Akishino naar eigen zeggen zijn oudere broer raadplegen.

Akishino en zijn vrouw Kiko hebben samen drie kinderen: prinses Mako, prinses Kako en prins Hisahito. Prinses Mako trouwt in november volgend jaar met Kei Komuro. Zijn toekomstige schoonzoon omschrijft Akishino als ”erg eerlijk”. ”Ik heb hem een paar keer ontmoet en mijn indruk van hem is nooit veranderd”, zegt Mako’s vader.