OSLO – Onder het toeziend oog van de Noorse koninklijke familie heeft de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN) de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. De internationale organisatie kreeg de prestigieuze prijs voor haar werk om aandacht te vragen voor “de catastrofale humanitaire gevolgen van elk gebruik van kernwapens”.

Volgens Berit Reiss-Andersen, voorzitter van het Noorse Nobelcomité, is de uitreiking in lijn met eerdere winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. Twaalf voorgangers hebben de prijs gekregen voor hun inzet tegen de verspreiding van kernwapens, zei ze tijdens de uitreiking in Oslo.

De 85-jarige Setsuko Thurlow, overlevende van de kernaanval op Hiroshima, en ICAN-directeur Beatrice Fihn namen de prijs in ontvangst. Fihn dankte “iedereen die is toegewijd om de wereld van deze verschrikkelijke bedreiging af te helpen”.

Voordat de Nobelprijs aan ICAN werd overhandigd, werden vertegenwoordigers van de organisatie ontvangen op het koninklijk slot. Daarbij waren koning Harald, koningin Sonja, kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit aanwezig.

ICAN, met hoofdzetel in Zwitserland, is een samenwerking tussen 450 non-gouvernementele organisaties uit honderd landen, waaronder de Nederlandse vredesorganisatie PAX.