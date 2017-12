STOCKHOLM – Het Zweedse koningspaar is zaterdag in Roemenië bij de uitvaart van koning Mihai. Dat heeft het Zweedse hof laten weten.

Mihai is op 5 december op 96-jarige leeftijd in Zwitserland overleden. Hij regeerde sinds december 1947 niet meer maar werd door Roemenië na de val van het communisme weer als koning erkend, ook al kreeg hij zijn troon niet terug.

In Boekarest en het 150 kilometer westerlijker gelegen Curtea de Arges, waar zich de laatste rustplaatsen bevinden van de koninklijke familie, worden meer buitenlandse koninklijke vertegenwoordigers verwacht. Koningin Sofia, prins Charles en groothertog Henri hebben hun komst ook al aangekondigd.

Mihai was het laatste staatshoofd die tijdens de Tweede Wereldoorlog nog daadwerkelijk heeft geregeerd. Zijn Bulgaarse collega koning Simeon kwam in 1943 als zesjarige op de troon, maar de regering was in handen van een regentschap.