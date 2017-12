BOEKAREST – Het toegangshek van het Koninklijk Paleis in Boekarest ging woensdagavond om tien minuten na middernacht (lokale tijd) dicht. Op dat moment echter stonden binnen de hekken nog duizenden Roemenen te wachten op een kans de laatste eer te bewijzen aan koning Mihai. De verwachting was dat het nog wel één tot anderhalf uur zou duren alvorens de laatste belangstellende langs de baar was gelopen.

Kort voor sluitingstijd had de hofmaarschalk overleg gevoerd met de gendarmerie buiten. De mensen wegsturen was geen optie, al was van te voren gezegd dat het paleis tot middernacht zou open blijven voor het rouwbeklag. Besloten werd om iedereen die al in de rij stond toe te laten op het paleisterrein en daar extra rijen te vormen zodat de poort wel dicht kon.

De Roemenen kunnen ook donderdag en vrijdag nog terecht in de Troonzaal van het tegenwoordig grotendeels als kunstmuseum in gebruik zijnde paleis. De uitvaart van koning Mihai is zaterdag.