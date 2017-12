Koning Filip heeft zondag in zijn kersttoespraak ertoe opgeroepen met “verwondering” naar de wereld te kijken en oog te hebben voor de natuur en de vele positieve verhalen in de samenleving. Daaruit kunnen we volgens de Belgische vorst kracht putten om ”niet toe te geven aan steriel cynisme en onverschilligheid”.

“Ondanks persoonlijke problemen, de onveiligheid en de verstoring van de politieke evenwichten in de wereld, moeten we de zaken anders durven te bekijken. Met een blik, die meer ziet dan wat er ontbreekt, dan wat er niet is. Met verwondering”, zei de koning.

Filip liet zich voor zijn kersttoespraak inspireren door zijn ontmoeting met kinderen die hem opzochten in het paleis en zijn werkbezoek aan een zorgcentrum in Holsbeek, waar bijzondere aandacht wordt besteed aan het verbinden van de bewoners met de buurt en het dorpsleven. “Zo kunnen kijken naar het ouder worden, is een bron van hoop. Met verwondering kijken naar de schoonheid van het leven zorgt ervoor dat je zelf beter leeft en dat je anderen kunt helpen het leven beter te beleven.”

De koning noemde de onrust in de wereld. “Er zijn hoe langer hoe meer haarden van spanning en crisis. Meer dan ooit hebben we nood aan verwondering. Voor onze kinderen en voor hun toekomst. Laten we daar samen voor kiezen.”

Koning Filip hield zijn kersttoespraak voor het eerst zittend, voor de open haard in het Kasteel van Laken.