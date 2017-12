Het Noorse koningspaar heeft even genoeg gefeest. Dat zeggen koning Harald en koningin Sonja in een televisie-interview dat met de kerst wordt uitgezonden en waarin ze samen terugblikken op het afgelopen jaar. In het komend jaar zijn Harald en Sonja vijftig jaar getrouwd, maar de gouden bruiloft wordt een intiem familiefeest benadrukte de koning.

Dat het gouden huwelijk op 29 augustus 2018 niet groots wordt gevierd had een goede reden, verduidelijkte koningin Sonja. Vorig jaar is uitgebreid stilgestaan bij het zilveren regeringsjubileum en dit jaar zijn tal van festiviteiten georganiseerd ter gelegenheid van de tachtigste verjaardagen van koning en koningin.

“We hebben genoeg feesten gehad”, zei de koningin tegen televisiezender NRK. “We houden het binnen de familie.”