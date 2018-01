Film over romance Harry en Meghan op komst

Het Amerikaanse netwerk Lifetime gaat een televisiefilm maken over de Britse prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle. De film, Harry & Meghan: The Royal Love Story, moet het verhaal vertellen over hoe de twee elkaar ontmoetten en hoe de liefde opbloeide, meldt Deadline.

Wie de rollen van Harry en Meghan gaan spelen, is nog niet bekend. Momenteel is de casting nog bezig. Ook is er nog geen uitzenddatum bekend. Menhaj Huda gaat de film regisseren.

Lifetime maakte al eerder William & Kate: The Movie, over Harry’s broer prins William en zijn vrouw Catherine. Die film kwam elf dagen voor hun trouwdag uit.

Prins Harry en Meghan maakten in november hun verloving bekend. Op 19 mei treden de twee in het huwelijk.