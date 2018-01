Kroonprins Frederik van Denemarken was maandag in Aalborg, in het noorden van het land. Hij woonde daar in gezelschap van burgemeester Thomas Kastrup-Larsen de lancering van een nieuwe editie van Trap Danmark bij in het Utzon Center.

Trap Danmark is een uitgebreide encyclopedie van Denemarken. In het boek wordt onder meer de geschiedenis, cultuur en natuur van het land uitvoerig beschreven. Het boek is aan zijn zesde editie toe. Frederik is beschermheer van Trap Danmark.