Koning Felipe spreekt Abdullah in Davos

Koning Abdullah van Jordanië en koning Felipe van Spanje hebben in het Zwitserse Davos een druk programma achter de rug. Ze ontmoetten elkaar en vele andere wereldleiders op het World Economic Forum in Zwitserland.

Abdullah had woensdag op de tweede dag van het WEF onder meer een bespreking met de premier van Koerdistan. Koningin Rania schoof aan bij de gesprekken met de premier van Libanon, Saad Hariri. Daarna kwamen koning Felipe van Spanje en minister-president Edi Rama van Albanië langs.

Abdullah sprak ook met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die de internationale gemeenschap in Davos verzekerde dat Duitsland blijft bijdragen aan op gezamenlijk oplossen van problemen in de wereld.

Daarna zette Abdullah de gesprekken voort met onder anderen premier Haider al-Abadi van Irak en de Franse president Emmanuel Macron. Ook Felipe had een onderonsje met de Franse president. Eerder op de dag hield de Spaanse koning een toespraak waarin hij het had over de recente Spaanse crisis met het naar onafhankelijkheid strevende Catalonië.