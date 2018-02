Kroonprins Haakon van Noorwegen sprak woensdag in Bergen Noorse jongeren in de visindustrie toe. “Wanneer we Noorwegen in het buitenland vertegenwoordigen, staan visgerechten bovenaan het menu”, zei Haakon op de YoungFish-conferentie.

De conferentie werd voor de vierde keer georganiseerd en bracht tweehonderd Noorse jongeren onder de 38 jaar bij elkaar. YoungFish is een netwerk voor jonge mensen in de visindustrie.

“De industrie is afhankelijk van het aantrekken van jonge mensen die kansen en toekomst in de aquacultuur zien”, zei de kroonprins. De visindustrie is een belangrijke sector in Noorwegen. Haakon hamerde op het belang van duurzaam vissen. “Ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van de oplossing voor de groeiende voedsel- en energiebehoeften in de wereld te vinden is in de oceaan – als we die verstandig beheren.”