Paleis Soestdijk in Baarn wordt in juni het decor van de voorstelling Elisabeth in Concert. Stanley Burleson en Pia Douwes doen dit jaar mee aan de concertuitvoering van de musical Elisabeth, over het leven van de Oostenrijkse koningin.

De voorstelling was in 2017 te zien op Paleis het Loo, maar deze locatie is dit jaar niet beschikbaar door een verbouwing.

De reeks is te zien op Soestdijk van 8 tot en met 17 juni.