Prinses Madeleine komt naar Zweden om te bevallen van haar derde kind. Prinses Madeleine en haar man Christopher O’Neill, die in Londen wonen, hebben besloten dat hun derde kind in Zweden wordt geboren. De prinses komt daarom half februari naar ‘huis’. Ze verwacht het kindje in maart.

De jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia en haar man hebben al een dochter en een zoon. Prinses Leonore werd in februari 2014 geboren in New York en is nu drie jaar oud. Prins Nicolas, achtste in lijn van troonopvolging, kwam in juni 2015 ter wereld in het ziekenhuis van Danderyd, ten noorden van Stockholm.

Mogelijk om kritiek van de Zweedse belastingbetalers voor te zijn, laat het hof weten dat Madeleine in Zweden gebruik zal maken van particuliere zorg.