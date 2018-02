Voor de deur van de Deense paleizen worden sinds woensdagochtend bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken. Denen komen speciaal even langs om zo stil te staan bij het overlijden van prins Henrik, de echtgenoot van koningin Margrethe.

Op foto’s die door Deense media zijn verspreid is te zien dat voorbijgangers even halt houden bij het paleis Amalienborg in Kopenhagen. Sommigen brengen bloemen mee of hebben een kaarsje aangestoken. Ook bij Christiansborg in Kopenhagen, Fredensborg Slot in Fredensborg en Marselisborg Slot in Aarhus is hetzelfde beeld te zien.

Prins Henrik overleed woensdagavond op 83-jarige leeftijd in Fredensborg Slot in het bijzijn van zijn vrouw Margrethe en zijn zoons Frederik en Joachim.