De kist met het stoffelijk overschot van de Deense prins Henrik is kort na elf uur donderdagmorgen aangekomen bij paleis Amalienborg in Kopenhagen. In een lijkwagen werd de met zijn standaard bedekte witte kist van Fredensborg Slot, waar de echtgenoot van koningin Margrethe dinsdagavond op 83-jarige leeftijd overleed, overgebracht naar de hoofdstad.

Langs de veertig kilometer lange route stonden duizenden mensen die Henrik de laatste eer wilden bewijzen. Koningin Margrethe en haar zoons met hun gezinnen begeleidden de prins bij zijn laatste tocht van zijn favoriete paleis naar Amalienborg. Vrijdag wordt het stoffelijk overschot naar de kerk van Christiansborg Slot gebracht, waar het publiek dit weekeinde afscheid kan nemen.

Dinsdag is de besloten uitvaartdienst in dezelfde kerk, waarna Henrik op eigen verzoek wordt gecremeerd. Dat is een breuk met een eeuwenlange traditie in het Deense koningshuis, waar koningen en hun partners traditioneel worden bijgezet in de Dom van Roskilde.

Het hof liet vorig jaar weten dat Henrik daar geen trek in had, en dat hij geen rustplaats wilde naast zijn echtgenote. Na de crematie wordt de as verdeeld over de wateren rond Denemarken en een urn die begraven wordt in de tuin van Fredensborg Slot.