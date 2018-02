De Zweedse koning Carl Gustaf zal met gemengde gevoelens terugkijken op de vijfde dag van zijn bezoek aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. Hij zag de langlaufsters zilver winnen, maar de ijshockeyers werden verrassend uitgeschakeld.

De dag begon nog goed voor Carl Gustaf. Hij was erbij toen Charlotte Kalla en Stina Nilsson een zilveren medaille wonnen bij de teamsprint. Het goud ging naar de Verenigde Staten. Noorwegen won het brons.

Vol goede moed ging de koning daarna naar het ijshockeystadion. Zweden speelde in de kwartfinales tegen Duitsland en de verwachting was dat Tre Kroner, zoals het Zweedse team ook wel wordt genoemd, makkelijk de laatste vier zou halen. Tot ontzetting van de koning werd zijn land in de verlenging met 4-3 verslagen, nadat het duel verrassend in 3-3 was geëindigd.

Carl Gustaf blijft tot en met zaterdag in Zuid-Korea.