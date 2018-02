Prins Albert II en prinses Charlène verkeerden dinsdagavond in sportief gezelschap. De Monegaskische vorst en zijn vrouw woonden in Monaco de jaarlijkse uitreiking van de Laureus World Sports Awards bij.

Albert, viervoudig Olympisch bobsleeër en ere-lid van het Internationaal Olympisch Comité en Olympisch zwemster Charlene zagen dat Roger Federer en Serena Williams in de prijzen vielen. De tennissers werden uitgeroepen tot beste sportman en sportvrouw ter wereld van 2017. Federer ontving zelfs twee Laureus Awards. De 36-jarige tennisser kreeg ook de prijs voor de comeback van het jaar.

De Zwitser won in 2017 onder meer de Australian Open en Wimbledon. Hij markeerde onlangs zijn terugkeer aan de top door, als oudste tennisser ooit, weer aan kop van de wereldranglijst te komen. “Afgelopen jaar kwam een droom uit. Ik had nooit gedacht dat ik dit niveau weer zou halen”, zei Federer.

Serena Williams kreeg de prijs bij de vrouwen, hoewel ze vorig jaar slechts twee toernooien speelde. De Amerikaanse tennisster won de Australian Open terwijl ze al zwanger was. De jongste van de zusjes Williams bleef de rest van het jaar aan de kant. De 36-jarige Williams, die in september een dochter ter wereld bracht, maakte onlangs haar officiële rentree. Serena ontving in 2003, 2010 en 2016 ook een Laureus Award, de ‘Oscar’ van de sportwereld.