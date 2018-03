OTTAWA – Het staatsbezoek van koning Filip en zijn vrouw Mathilde aan Canada verloopt niet geheel vlekkeloos. Het Belgisch koningspaar werd maandag in Ottawa welkom geheten met een Duitse vlag.

De Duitse vlag hing aan een boom die koningin Fabiola in 1977 plantte bij de officiële residentie van de gouverneur-generaal. Traditiegetrouw plantten ook Filip en Mathilde een boom bij de woning van de vertegenwoordiger van de Britse koningin Elizabeth, die het staatshoofd van Canada is. Nadat Belgische media de Canadezen op de fout wezen verdween de Duitse vlag, meldt Het Nieuwsblad.

Het was niet het eerste foutje dat werd gemaakt tijdens het staatsbezoek. Gouverneur-generaal Julie Payette heette Filip en Mathilde welkom in het Duits en het Frans, maar niet in het Nederlands, de derde officiële taal van België.

Het Belgisch koningspaar vertrok zaterdag naar Canada voor een staatsbezoek van een week. Het bezoek staat in het teken van drie thema’s: de herdenking van het oorlogsverleden, de economische betrekkingen en culturele en academische uitwisseling. Het is ruim veertig jaar geleden dat een Belgische vorst Canada bezocht. In 1977 bezochten koningin Fabiola en koning Boudewijn het land.