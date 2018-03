Prinses Beatrix opent op 8 mei de jubileumtentoonstelling ‘Beeldreflecties, De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later’ in Pulchri Studio in Den Haag.

In de tentoonstelling komt een eeuw beeldhouwgeschiedenis aan bod, inclusief zeven beelden die het stempel ‘signaalbeeld’ ontvingen omdat ze een verandering in de beeldhouwkunst zichtbaar maakten. Deze beelden dienden weer als inspiratie voor honderd huidige leden van de belangenvereniging.

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is opgericht in 1918 en zet zich in voor de belangen van de Nederlandse beeldhouwkunst.