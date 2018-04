Noorse media bekritiseren zaterdag het kroonprinselijk paar voor de wijze waarop het een publicatie over Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, via de website van het Koninklijk Huis heeft veroordeeld.

Mette-Marit en Haakon uitten vrijdag hun ongenoegen over het roddelblad Se og Hør dat vorige week uitgebreid en sensationeel uitpakte met verhaal over de relatie van Marius (21) met een voormalig Playboy-model, Juliane Snekkstad. De twee hebben al enige tijd een verhouding en wonen samen in Londen. Dat de relatie bestaat, wordt door het kroonprinselijk paar niet ontkend. “We kennen haar als hard werkend en bekwaam en ze verdient het niet zo in de publiciteit te komen.”

“Marius Borg Høiby heeft bij verschillende gelegenheden verklaard dat hij niet wil dat de media aandacht schenken aan zijn privéleven. Hij is dankbaar dat de Noorse pers die wens grotendeels heeft gerespecteerd”, aldus het kroonprinselijk paar, dat de publicatie van Se og Hør met Marius en Juliane op de omslag betreurt. “We beschouwen dit als een schending van privacy en zeer ongelukkig gebruik van kop en lay-out op de voorpagina.”

De hoofdredacteur van het blad verdedigde zijn keuze door tegen Dagbladet te zeggen dat het Noorse publiek nu eenmaal veel interesse had in het privéleven van Marius en het recht had daar meer over te weten. De krant Dagbladet zelf sprak dat tegen, maar vond wel dat het kroonprinselijk paar de discussie moet aangaan over publicaties en zich niet laf moet verschuilen achter een mededeling op de eigen website.

Mette-Marit heeft langs die weg eerder om privacy gevraagd voor haar zoon, en ook toen kreeg ze kritiek over de wijze waarop ze dat deed. ,,Ga dan naar de perswaakhond, voer een gesprek maar houdt het niet bij eenrichtingsverkeer”, aldus Dagbladet in een commentaar.