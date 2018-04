Een bierbrouwer in Windsor, de stad waar prins Harry en Meghan Markle in mei in het huwelijk treden, komt met een speciaal soort bier om het koninklijke koppel te eren. De lokale brouwer introduceert voorafgaand aan de bruiloft Harry & Meghan’s Windsor Knot, een traditionele Britse pint met ‘een Amerikaanse twist’, meldt persbureau Reuters.

Voor deze smaak is volgens de brouwer gekozen om zowel de Britse prins als zijn toekomstige Amerikaanse gemalin recht te doen. De nieuwe biersoort is samengesteld uit gerst uit Windsor en hop dat is gekweekt aan de westkust van de VS.

Het is de tweede maal dat de brouwerij een koninklijk bier ontwikkelt; in 2011 introduceerde het ‘Windsor Knot’, een speciaal merk ter ere van de bruiloft van prins William en Kate. Het was de bedoeling dat dit bier maar een paar maanden verkocht zou worden. Maar het was zo populair dat het nog steeds wordt gebrouwen.

Het tweetal geeft elkaar het jawoord op 19 mei in Windsor Castle ten westen van Londen.