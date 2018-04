Derde kind William is vijfde in lijn

Het derde kind van de Britse prins William en zijn vrouw Kate is vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging. Hij of zij volgt achter opa prins Charles, vader William en broer prins George en zus prinses Charlotte op de lijst van mogelijke opvolgers van koningin Elizabeth.

Bij het nieuwe prinsje of prinsesje wordt voor de plaats op de lijst van troonopvolgers geen rekening meer gehouden met het geslacht. Tot enkele jaren geleden gingen zoons voor op dochters. Die regel werd in 2015 afgeschaft, maar niet met terugwerkende kracht. Daardoor staat bijvoorbeeld prinses Anne, het tweede kind van koningin Elizabeth en prins Philip, achter haar jongere broers Andrew en Edward. Ook het jongste kind van Edward, de tienjarige James, gaat nog voor zijn zus Louise.

De lijst met potentiële opvolgers is overigens oneindig lang en telt meer dan vijfduizend namen. Dat komt omdat met uitzonderingen van katholieken in theorie alle nakomelingen van de in 1714 gestorven keurvorstin Sophie van Hannover in aanmerking komen. Andere monarchieën hebben in de loop der jaren het reservoir troonopvolgers ingeperkt door steeds een nieuw vertrekpunt te nemen. In Nederland bijvoorbeeld kwam er tijdens de regering van koningin Wilhelmina een wijziging om te verhinderen dat Duitse afstammelingen van koning Willem I nog aanspraken konden maken.

Omdat de Britse lijst zo lang is en vorstenhuizen in vroeger eeuwen veel onderling trouwden, staan er ook buitenlandse koningen op, met de Noorse koning Harald als achterkleinkind van koningin Victoria en kleinzoon van koning Edward VII bij de eerste honderd. De Zweedse koning Carl Gustaf staat lager en koning Willem-Alexander zakt met elke nieuwe geboorte richting de duizendste plek. Hij is overigens pas in 2015 weer op de lijst verschenen omdat de nieuwe opvolgingswet met terugwerkende kracht de bepaling schrapte dat degenen die met een katholiek trouwden, automatisch werden uitgesloten.

Een overzicht van de eerste tien op de Britse lijst van troonopvolging:

Prins Charles (69), Prins van Wales, oudste kind van koningin Elizabeth en prins Philip, troonopvolger sinds 1952.

Prins William (35), oudste kind van prins Charles en prinses Diana.

Prins George (4), oudste kind van prins William en Catherine.

Prinses Charlotte (2), tweede kind van prins William en Catherine.

Het nog ongeboren derde kind van prins William en Catherine.

Prins Harry (33), tweede kind van prins Charles en prinses Diana.

Prins Andrew (58), derde kind van koningin Elizabeth en prins Philip.

Prinses Beatrice (29), oudste kind van prins Andrew.

Prinses Eugenie (28), tweede kind van prins Andrew.

Prins Edward (54), vierde kind van koningin Elizabeth en prins Philip.