Koning Carl Gustaf heeft maandagmorgen op het buitenplein van het Koninklijk Paleis in Stockholm met bloemen, muziek en een militair eerbetoon zijn 72e verjaardag gevierd. De koning werd bij het militaire gedeelte vergezeld door zijn zoon prins Carl Philip.

Vanuit een raam hoog in het paleis keken koningin Silvia, kroonprinses Victoria met haar man en gezin en prinses Sofia toe. De zesjarige prinses Estelle had veel plezier en tikte haar handen enthousiast op de vensterbank op de maat van de muziek, terwijl de kleine prins Oscar (2) aantoonde de eerste beginselen van koninklijk wuiven al te hebben opgepikt.

Op het plein waren honderden Zweden samengestroomd om de muzikale hulde van de militairen gade te slaan, en om de koning te feliciteren. De allerkleinsten mochten ook het plein oversteken om de jarige bloemen aan te bieden. Anders dan in Nederland waar een bos bloemen gebruikelijk is, geven Zweden vaak maar één of twee bloemen.