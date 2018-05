Kroonprinses Mary had donderdagochtend geen tijd om te blijven plakken bij een conferentie over gelijke kansen. De Deense kroonprinses moest een vlucht halen en stapte daarom direct na de openingshandeling en een speech de auto in op weg naar de luchthaven.

Mary opende de internationale conferentie in Kopenhagen met de nieuwe minister voor Gendergelijkheid, Noordse samenwerking en Visserij, Eva Kjer Hansen. Dat Hansen nog maar net is benoemd, woensdag werd ze ontvangen door Mary’s schoonmoeder koningin Margrethe, ontging de kroonprinses niet. Mary feliciteerde Hansen zodra ze uit de auto stapte, hoorde Billed Bladet.

Direct nadat ze de aanwezigen had toegesproken, vertrok Mary weer. De echtgenote van kroonprins Frederik wordt verwacht in Seattle, waar ze donderdagavond (lokale tijd) nog het startsein moet geven voor een nieuwe Deense promotiecampagne in de Verenigde Staten.

Mary is ook vrijdag en zaterdag nog in Seattle. Op haar programma staan onder meer een debat over de economische positie van vrouwen en de opening van het Nordic Museum.