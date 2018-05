Prins Albert II van Monaco heeft de deuren geopend van een bijzonder huis in Philadelphia. Daar woonde zijn moeder Grace Kelly als kind. De woning is mede in opdracht van de Monegaskische vorst opgeknapt.

“Het leek alsof ze een hele gelukkige jeugd heeft gehad”, zei Albert bij de opening tegen People. “Veel spelletjes werden hier gespeeld, hier werd veel lol gemaakt. En het voelt als een echt familiehuis. Het was een plek waar het gezin samenkwam en genoot.” Het huis in Philadelphia werd in 1925 gebouwd door Grace’s ouders. In opdracht van Albert werd de woning gerenoveerd. Zoveel mogelijk werd in originele staat teruggebracht. Publiek kan nu onder meer een deur bewonderen waarop is bijgehouden hoe de kleine Grace en haar broer en zussen groeiden.

Ook Albert koestert warme herinneringen aan het optrekje. “Het was altijd geweldig”, zei de zestigjarige prins over de tripjes die hij als kind naar Philadelphia maakte. “Hier was een soort vrijheid die wij op andere plekken niet ervoeren.”

Hoewel veel in het huis herinnert aan de familie Kelly, wil Albert het geen museum noemen. “Het is een historisch gebouw, maar ik denk niet dat een museum de juiste naam is”, zei de prins eerder. In het huis zijn onder meer het kantoor van de Princess Grace Foundation en een Amerikaans filiaal van de Ierse bibliotheek die naar Grace vernoemd is gevestigd. Albert wil publieke evenementen als lezingen en concerten laten organiseren in het huis.