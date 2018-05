Prins Laurent is gewaarschuwd. Als hij vrijdagavond met echtgenote prinses Claire naar de finaleronde van de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang gaat, moet hij ervoor zorgen halverwege niet in slaap te vallen.

Vorig jaar namelijk werd hij door fotografen betrapt toen hij tijdens de aflevering voor cello een dutje deed in de koninklijke loge. Het argument dat hij gewoon met de ogen dicht genoot van de muziek ging niet op. Prins Laurent had namelijk stevige oordoppen in om de celloklanken niet te hoeven horen.

Er zal ook anderszins op de dwarsliggende prins worden gelet. Het uitstapje naar de Koningin Elisabethwedstrijd is namelijk een van zijn weinige officiële publieke optredens, aangekondigd zelfs door het paleis dat Laurent tegenwoordig nog nauwelijks op de agenda heeft staan.

De prins, die eerder dit jaar met instemming van het parlement door de regering gekort werd op zijn toelage, moet aan het eind van het jaar een jaarverslag indienen en aantonen dat hij zijn geld waard is. Met een lege agenda is dat wat moeilijk, dus gaat Laurent ook zonder medeweten van het paleis op stap. Zo was hij op Hemelvaartsdag met zijn gezin bij de Special Olympics in Doornik.

Het Belgische koningspaar ondertussen woonde in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel de eerste sessie van de finaleronde bij. Koningin Mathilde is als beschermvrouw van de vermaarde internationale muziekwedstrijd ook zaterdag weer in de concertzaal te vinden.