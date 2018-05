Koning Willem-Alexander en de Deense kroonprins Frederik kennen elkaar al bijna hun hele leven. In leeftijd verschillen ze één jaar. Beiden hebben een passie voor sport, beiden hebben hun echtgenote van het zuidelijk halfrond gehaald en beiden moeten in het voetspoor treden van een populaire moeder. Willem-Alexander is inmiddels al vijf jaar koning terwijl Frederik nog in de wachtkamer zit.

Willem-Alexander en Frederik zijn vrienden. Dat heeft de koning een aantal jaren geleden zelf laten weten toen er bij zijn veertigste verjaardag twijfel over was ontstaan omdat de Deense kroonprins ontbrak op het feest op Het Loo. Daarvoor waren familie en vrienden uitgenodigd en uit de afwezigheid van Frederik kon de conclusie worden getrokken dat hij in de laatste categorie niet thuishoorde. Maar Frederik had een goede reden om thuis te blijven. Hij nam in eigen land deel aan een WK zeilen en dat ging voor.

Willem-Alexander en Frederik hebben behalve een zelfde lotsbestemming ook veel interesses gemeen. De Deense kroonprins ging bij zijn (toen nog) collega te rade toen hij zich kandidaat stelde voor een plek in het IOC, waaruit Willem-Alexander volgens afspraak verdween toen hij koning werd.

Zeilsport

Maar ook liefde en interesse in de zeilsport hebben beiden gemeen, zo bleek tijdens het staatsbezoek van Willem-Alexander aan Australië. In een gesprek in Perth met een oud-deelnemer aan de prestigieuze America’s Cup haalde de koning een gesprek aan dat hij met Frederik over de nieuwe generatie boten had gehad.

Frederik en zijn Australische echtgenote Mary speelden in 2015 ook een belangrijke rol bij het staatsbezoek dat Willem-Alexander en Máxima brachten aan Denemarken. Juist vanwege de vriendschapsbanden tussen beide paren nam koningin Margrethe genoegen met een wat bescheidener rol, en liet ze haar oudste zoon en schoondochter de Nederlandse bezoekers vergezellen.

Jonge kinderen

Koninklijke feesten zijn een goede gelegenheid de banden aan te halen. ,,We hebben het druk en zien elkaar niet zo vaak als we zouden willen”, zei Willem-Alexander eerder deze week in Luxemburg over de relatie met groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa.

Datzelfde geldt voor Frederik en Mary, die net als het Nederlandse koningspaar ook jonge kinderen hebben. Dat dan alle kansen worden benut, blijkt wel uit het feit dat koningin Máxima het uitstapje naar Kopenhagen niet overslaat, hoewel ze net terug is uit Luxemburg en maandag voor de VN fris aan de bak moet in India.