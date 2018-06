De Cambodjaanse prins Norodom Ranariddh is zondag ernstig gewond geraakt door een auto-ongeluk bij de Cambodjaanse kustplaats Sihanoukville. De vrouw van de 73-jarige leider van de royalistische Funcinpec partij kwam hierbij om het leven.

De auto van Ranariddh werd frontaal geraakt door een taxi die op de verkeerde rijbaan was beland. “De prins is met spoed per helikopter vervoerd naar Phnom Penh”, zei de lokale politiechef Chuon Narin. “Hij is ernstig gewond, maar hij zal het overleven.” Ranariddhs 39-jarige vrouw Ouk Phalla is overleden in een ziekenhuis in Preah Sihanouk, meldde Narin, die eraan toevoegde dat beide auto’s te hard reden.

De halfbroer van koning Norodom Sihamoni heeft een turbulent verleden. In 1997 werd hij afgezet als premier tijdens een bloedige coup. Een jaar daarna keerde jij terug in de politiek en beloofde samen te werken met zijn voormalig rivaal premier Hun Sen. In 2015 keerde hij opnieuw terug in de politieke arena nadat de royalistische Funcinpec partij hem eerder aan de kant had gezet.