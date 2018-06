Prinses Astrid is tevreden over haar reis naar Argentinië en Uruguay. De zus van de Belgische koning Filip leidde deze week een economische missie in de Zuid-Amerikaanse landen.

“We voelden ons hier erg welkom. Ik had de indruk dat we hier op het goede moment waren”, zo blikte Astrid op de laatste dag van de reis terug. “Argentinië stelt zich open voor de wereld. Men zoekt partners en wij kwamen hier met kwaliteit en kwantiteit. In Uruguay staan we al sterk met Katoen Natie en onze baggeraars. Op basis van hun ervaringen kunnen ook andere bedrijven hier aan de slag gaan.”

Voor Astrid was het haar eerste officiële optreden sinds eind februari. De 56-jarige prinses kampte met slaapproblemen en moest op doktersadvies rust nemen voor haar reis naar Zuid-Amerika. Tijdens de missie “kon het alleen maar goed gaan”, zei ze tegen Belga. “Ik was goed omringd door ministers en had hier uitstekende contacten.”

Dat ze met een groot gevolg naar Argentinië en Uruguay vloog, vond Astrid fijn. “Ik ben vereerd om als vrouw omringd te zijn door zoveel bedrijven en ministers. Het is een pluspunt. Ik voel mij beschermd.” De prinses kijkt al uit naar de volgende missie. Die gaat in november naar Marokko.