Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag namens Curaçao een kunstwerk gekregen dat een mooi plekje kan krijgen in het gerestaureerde Huis ten Bosch. “Het is een aandenken aan de kracht van Curaçao, de parel van de Caribische zee, die af en toe te maken heeft met een woelige golven maar voor altijd zal blijven bestaan”, aldus minister-president Eugene Rhuggenaath, die het cadeau had besteld.

De overhandiging door twee kinderen vond plaats tijdens de festiviteiten ter gelegenheid van Dia di Bandera, de dag van de vlag, op het Brionplein in Willemstad. Het koningspaar moest al vroeg op voor de nationale feestdag van het sinds 2010 zelfstandige land binnen het koninkrijk, waarvoor de eerste feestgangers en deelnemers aan de plechtigheid zich al voor zeven uur verzamelden.

Koning en koningin hadden op dat moment in Fort Amsterdam een ontmoeting met de parlementsleden. Waarna Staten-leden, ministers, genodigden en uiteindelijk het koningspaar en gouverneur Lucille George-Wout over de beroemde pontjesbrug van het Fort naar het plein liepen. Daar werd na tal van inleidende handelingen, zoals het ontsteken van een vreugdevuur en gebeden van onder anderen de bisschop en imam, plechtig de vlag gehesen en het volkslied gezongen.

Toen kon het feest echt beginnen, met als prettige bijkomstigheid dat de voorspelde stortregens uitbleven.