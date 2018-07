De Japanse prinses Mako is dit weekeinde in São Paulo, waar ze zaterdag een plechtigheid bijwoonde ter herdenking van de aankomst van de eerste 781 Japanse immigranten in Brazilië 110 jaar geleden. Brazilië telt nu zo’n 1,4 miljoen zogenoemde ‘Nikkei’, inwoners van Japanse afkomst. Dat is de grootste Japanse gemeenschap buiten Japan.

De keizerlijke familie besteedt regelmatig aandacht aan de Japanse diaspora. Keizer Akihito bezocht Brazilië in 1997, nadat hij er in 1967 en 1978 al was geweest als kroonprins. Zijn zoon kroonprins Naruhito was bij het eeuwfeest van de emigratie in 2008 en zijn broer Akishino herdacht in 2015 120 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. Nu is het dus de beurt aan Akishino’s dochter prinses Mako, die twee weken lang door Brazilië reist.

In een korte toespraak zaterdag bedankte ze de regering en bevolking van Brazilië voor het warme welkom dat de eerste immigranten kregen. De eerste nieuwkomers bemoeiden zich met de koffieplantages, waar een tekort was aan werkkrachten nadat Italië georganiseerde emigratie naar Brazilië had verboden vanwege de slechte werkomstandigheden.

Het verblijf in het Zuid-Amerikaanse land werd voor de Japanners minder aangenaam tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen velen werden opgesloten en mishandeld op verdenking van samenspannen met Japan. Volgens Harumi Goya, president van de Braziliaanse vereniging voor Japanse Cultuur en sociale diensten, gaat het de Japanse Brazilianen tegenwoordig weer goed.